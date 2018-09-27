Ensar Vakfı'ndan seminer

Ensar Vakfı Edremit Şubesi tarafından, 'Etkili İletişim ve Başarıyı Arttırma' konulu seminer düzenlendi.

1'rer saat süren seminer Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi, Saniye Hüseyin Balyalı Ticaret ve Meslek Lisesi'nde eğitimci Tayfun Yakar tarafından verildi.

Şube Başkanı Mustafa Süs, “Vakıf olarak ilk programımızı geleceğimizin mimarı gençlerle icra ettik. Bilgili, kültürlü, zamana meydan okuyan ancak iletişim kurmakta zorlanan, öz güven eksikliği yüzünden kendisini ifade edemeyen günümüz gençliğine dokunmaya çalıştık. Çünkü insanlarımıza faydalı olmanın kestirme bir yolu yoktur. İlmek ilmek işlemek gerek, gerekirse iğne ile kuyu kazarak ilerlemek zorundayız yoksa suya ulaşmayız” şeklinde konuştu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, semineri sunan Tufan Yakar'a sunumlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.