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30 Kasım 2017 17:59

Erdal Tosun, memleketi Balıkesir’de anıldı

Yeşilçam’ın ünlü sanatçılarından Necdet Tosun’un, geçtiğimiz yıl vefat eden oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun, memleketi Burhaniye ilçesinde anıldı.

Erdal Tosun, memleketi Balıkesir’de anıldı

30 Kasım 2017 17:59


Geçtiğimiz yıl 30 Kasım günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun için Burhaniye Belediyesi lokma hayrı düzenledi. Belediye hizmet binası önünde hazırlanan lokmalar, yüzlerce insana dağıtıldı. Düzenlenen lokma hayrı ve anma törenine Erdal Tosun’un halasının kızı Çimen Kıray ve diğer akrabaları da katıldı.


Lokma hayrına katılarak basın mensuplarına açıklamada bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ilçemizin yetiştirdiği çok büyük değerlerden olan, çocukluğumuzda çok filmini seyrettiğimiz değerli sanatçı Necdet Tosun bizim hemşehrimizdir. Necdet Tosun’un oğlu Erdal Tosun da son zamanlara kadar çok güzel projelere imza atıp, çok güzel eserler verdi. Tam Burhaniye’mize daha faydalı olabileceğini düşündüğüm bir yaşta elim bir trafik kazası sonucu Erdal Tosun’u kaybettik. Bugün onun aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü. Biz de belediye olarak onun anısına bir lokma hayrı düzenledik. Allah kabul etsin. Mekanları cennet olsun. Biz Burhaniye olarak bu aileyle övünüyoruz. Bütün ülkemizle bu övüncü paylaşıyoruz. Hayrımızı da Allah kabul etsin” diye konuştu.


Erdal Tosun’un halasının kızı Çimen Kıray da, “Bugün Erdal’ın ölümünün birinci yıldönümü. O, çok hakiki Burhaniyeliydi İstanbul’da yaşasa da. Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kardeşime de nur içinde yatsın diyorum. Çok zamansız ölümdü ama bu kadarmış ömrü. Biz Erdal ile kardeş çocuğuyuz dayımın oğludur” dedi.


Sanatçı Erdal Tosun, 30 Kasım 2016 tarihinde saat 06.30 civarında İstanbul’da araç kullanırken, karşı yönden gelen bir aracın takla atarak bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.




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