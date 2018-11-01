Erdek-Bandırma otobüslerinde internet keyfi

S. Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs kooperatifi'ne bağlı “Ücretsiz Wi-Fi'' etiketi bulunan araçlarında yolculuk boyunca İnternet keyfi yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetiminde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı hizmeti veren araçlarda vatandaşların keyifli bir yolculuk yapması için ilk etapta 5 araçta ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlatıldı.

Erdek-Bandırma toplu yolcu taşımacılığı işini yürüten S.S. Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs Kooperatifi'ne bağlı 5 araçta İnternet keyfi başlatılırken, önümüzdeki günlerde bu hizmetin diğer 20 aracıda kapsaması için başlatılan hazırlıklar devam ediyor.