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Erdek-Bandırma otobüslerinde internet keyfi

Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan S.

S. Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs kooperatifi'ne bağlı “Ücretsiz Wi-Fi'' etiketi bulunan araçlarında yolculuk boyunca İnternet keyfi yaşanıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetiminde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı hizmeti veren araçlarda vatandaşların keyifli bir yolculuk yapması için ilk etapta 5 araçta ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlatıldı.


Erdek-Bandırma toplu yolcu taşımacılığı işini yürüten S.S. Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs Kooperatifi'ne bağlı 5 araçta İnternet keyfi başlatılırken, önümüzdeki günlerde bu hizmetin diğer 20 aracıda kapsaması için başlatılan hazırlıklar devam ediyor.

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