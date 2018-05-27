Erdek Belediyesinin araçlarına haciz

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Erdek Belediyesi’nden alacaklı olan kişi ve kişiler belediyeye ait araçlara haciz koydurmak için icra uygulaması başlattı. Başlatılan icra uygulamasının ardından Erdek Belediyesi´ne ait 10 adet araca bağlama kararı çıkarıldı. Dün araçlara haciz işlemini gerçekleştirmek üzere belediyenin önüne gelen görevliler, belediyenin önünde bulunan 2 aracı alacaklı adına haciz ederek yedi emin deposuna teslim edildi. Erdek Belediyesine ait 8 araçla ilgili de gelecek günlerde haciz işleminin yapılacağı kaydedildi.

Daha öncede Belediyeye ait eğlence merkezine geçtiğimiz günlerde alacaklı avukat eşliğinde gelen icra memurları tarafından eşyalara haciz işlemi uygulandığı, haciz edilen malların Temmuz ayında satışa çıkarılacağı öğrenildi.