"Erdek bizim gözbebeğimiz"

Vatandaşlarla sohbet eden ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kafaoğlu, Erdek’in kendi dönemlerinde hiç bir hizmet eksikliği yaşamayacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Erdek’te temaslarda bulundu. Başkan Kafaoğlu’nun ilk durağı Çakıl Mahallesi oldu. Burada kurulan pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kafaoğlu, daha sonra Karşıyaka, Tatlısu ve Düzler mahallelerini ziyaret etti. Ardından ilçe merkezine gelen Kafaoğlu ve beraberindeki heyet, Erdek otogarını inceleyerek yaklaşan yaz sezonu öncesi alınan önlemler hakkında bilgi istedi. Konu hakkında bilgi alan Başkan Kafaoğlu, yol boyunda bulunan esnaflarla tokalaşıp, hayırlı işler diledi.

Erdek Romanlar Derneği, Gümüşhaneliler Derneği ile Alevi Kültür Derneği’ni de ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek burada kulüp Başkanı ve Milli Takımlar Antrenörü Niyazi Gülhan ve sporcularla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Gülhan’a bir eksiklerinin olup olmadığını soran Kafaoğlu’na, sporculardan yarışmalara katılmak için otobüs talebi geldi.

Muhtarlarla Görüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ziyaretlerinin ardından mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Erdek Öğretmenevi konferans salonunda muhtarlarla buluşan Kafaoğlu, burada önemli mesajlar verdi.

21. yüzyılda alt yapı, yol ve su gibi sorunları konuşmaktan utandığını belirten Kafaoğlu, kasım ayında yerel seçimlere gidilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu aktardı. Erdek’e büyük önem verdiklerini öne süren Başkan Kafaoğlu şöyle konuştu:

"Erdek bizim göz bebeğimiz. Erdek, turizmin ilk başlangıç yeri. Ancak günümüze baktığımız zaman Erdek’in çok geride kaldığını üzülerek görüyoruz. İnanın ben 21. yüzyılda yol, kanalizasyon, su ve alt yapı gibi zorunlu ihtiyaçların eksikliğini konuşmaktan hicap duyuyorum. Ama biz henüz 6 aydır bu görevdeyiz. Bizden önceki dönemde yaşadığınız hizmet eksikliğini sizlere yaşatmayacağız. Bir kere biz samimiyiz, duyarlıyız ve kararlıyız. Bu can bu bedenden çıkmadıkça hiçbir güç bizi hizmetten vazgeçiremeyecek. Öyle tahmin ediyorum ki kasım ayında yerel seçim olması kuvvetle muhtemel. Bunun için bugün yapılan hizmetlerimiz bir daha ki dönemde yapacağımız hizmetlerin teminatı olacaktır"

Konuşmasının ardından muhtarları dinleyen ve sorularını cevaplayan başkan Kafaoğlu, muhtarların bildirdiği sorunları daire müdürlerine not aldırarak en kısa sürede çözümlemeye çalışacağı sözünü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu’na, Ak Parti Erdek İlçe başkanı Kemal Kayan, Erdek Kadın kolları başkanı Gülser Sarıaslan ve partililer eşlik etti.