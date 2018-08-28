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28 Ağustos 2018 17:35

Erdek Çöplüğü’ndeki yangın ormana sıçradı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde şehir çöplüğünde başlayan yangın çam ağaçlarından oluşan ormanlık alana sirayet etti.

Erdek Çöplüğü’ndeki yangın ormana sıçradı

28 Ağustos 2018 17:35

Şu ana kadar 20 dönüm orman arazisi zarar görürken yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.


Erdek ilçesinde çöp döküm alanında öğleden sonra başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Edinilen bilgilere göre şu ana kadar 20 dönüm çamlık orman arazisi zarar gördü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği ve Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve söndürme araçları ile müdahale edildiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




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