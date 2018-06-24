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24 Haziran 2018 14:35

Erdek Devlet Hastanesi yaz sezonuna hazır

Güney Marmara’nın turistik ilçesi olan Erdek’te bulunan Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi yaz sezonuna hazır.

Erdek Devlet Hastanesi yaz sezonuna hazır

24 Haziran 2018 14:35


Kışın ortalama nüfusu 30 bin olan, yazın ise 250 bin kişiye hizmet veren Erdek Devlet hastanesi yaz sezonu hazır. Hastanede bir olan dahiliye uzmanı yeni atanan doktor ile 2’ye çıktı. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yalçın Düker, halen hastanede 5’i uzman, 3 pratisyen doktor ve bir diş hekiminin görev yaptığını belirterek, idari personel ve hemşire sıkıntılarının bulunmadığını söyledi. Erdek Devlet Hastanesi olarak evde sağlık hizmeti verdiklerini de hatırlatan Op. Dr. Düker, “Bir doktor ve deneyimli bir hemşiremiz, 110 kişiye evde sağlık hizmeti sunuyor. Bu hizmeti en iyi şekilde gerçekleştiren bir sağlık kurumuyuz” dedi.


Erdek Devlet Hastanesinin “Tatil Diyaliz Merkezi” durumuna dönüştürüldüğüne de dikkati çeken Başhekim Düker, “Eskiden hastanemizde 6 hemodiyaliz cihazımız vardı. ‘Tatil Diyaliz Merkezi’ konumuna geldiğimiz için hemodiyaliz cihazı sayımız 11’e yükseldi. Cihazlarımızdan yararlanan hasta sayımız 20’den 40’a yükseldi. Böbrek hastaları haftada 2 veya 3 gün diyalize giriyor" şeklinde ifade etti.




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