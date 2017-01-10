Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde kar ulaşımı aksatıyor.

Bandırma’dan Bursa ve Çanakkale güzergahlarına gidişlerde yollarda ulaşım sağlanmaya devam ederken, şehirlerarası otobüs ve VIP araçlar da bu yönlere olan seferlerine başladı. Erdek-Bandırma arasında ulaşım kontrollü olarak devam ederken, Erdek-Düzler arasında ise kayarak yolu kapatan TIR sebebiyle ulaşım durdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri, kayan ve makas kilitleyen TIR’ı yoldan kaldırarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.