Erdek Emniyetine tam not

İlçeye bayram boyunca 146 bin araç giriş yaptı.

Erdek’te, bayram tatili boyunca önemli sayılabilecek bir asayiş olayı gerçekleşmedi. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kurban Bayramı süresince ilçeye 146 bin 480 araç giriş yaptı. Erdek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı denetimlerde bulunduğu 15-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Erdek’e 146 bin 480 araç girdi. 17-24 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Erdek sınırları içinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, 11 kişi yaralandı.

İlçe trafik ekipleri, evrakları eksik olan 33 aracı trafikten men ederken, 161 araca ise toplam 35 bin 999 TL idari para cezası uyguladı.

"Çocuklara yönelik kırmızı düdük uygulaması yapıldı"

Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak ve Emniyet Teşkilatı, eğitim faaliyetleri olarak yollarda görünür yerlere afişler asarken, araç sürücülerine broşürler dağıttı. Bunun yanı sıra trafikte “kırmızı düdük” eğitim faaliyetleri kapsamında, araçlarda bulunan çocuklara yapılan bilgilendirme ve “kırmızı düdük” hediyesi sürücülerden büyük ilgi gördü