Erdek Engelliler Derneğine anlamlı bağış

Ömer ve Gönül Tozem çiftinin derneğe hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye dernek üyesi Nurcan Yıldır’a teslim edildi. Dernek Başkanı Meriha Söğüt’ünde hazır bulunduğu programda konuşan hayırsever çift, böyle bir yardımda bulunmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ve tekerlekli sandalyenin ihtiyacı olan vatandaşa ulaşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Nurcan Yıldır ise, Dernek Başkanı Meriha Söğüt başta olmak üzere kendisine alınan bu anlamlı hediye için hayırsever aileye teşekkür etti. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu anımsatan Yıldır, kendilerini engelli hissetmediklerini, ancak yayalara ait alanların tanziminde engellilerin de düşünülerek onların ulaşımına engel olacak unsurların ortadan kaldırılmasını istedi.