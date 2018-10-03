Erdek Hastanesi'ne yeni doktorlar göreve başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Neyyire Sıtkı Devlet hastanesine 14 doktor ataması yapıldı.

Balıkesir'in Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne bir genel cerrahi uzmanı, bir dahiliye uzmanı ve bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 10 pratisyen hekim daha atandı. Hastaneye atanan pratisyen hekimlerden Koray Sarıkaya, Ceyda Gökdeniz, Ulaş Gökdeniz ve İsmail Selimoğlu, görevlerine başladılar. Atanan diğer doktorlarında bu hafta içinde görevlerine başlamaları bekleniyor.

Hastanede aylardır boş bulunan genel cerrahi uzmanlığına da atama yapıldı. Genel cerrah Umut Ercan, önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. Hastaneye ayrıca dahiliye uzmanı olarak Süleyman Yıldırım, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ise Engin Özkırımlı atandı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yalçın Düker, geride bıraktığımız yaz aylarında çok yoğun bir tempoda çalışarak özverili bir hizmet verdiklerini belirtirken, “Bu özverili çalışmaları nedeniyle tüm personelime teşekkür ediyorum” dedi.