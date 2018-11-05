Erdek İlçe Spor Müdürlüğüne Salman Koçu atandı

Erdek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdem Eren'in emekliye ayrılmasıyla boşalan koltuğa vekaleten Salman Koçu atandı. Salman Koçu yeni görevine başlarken, ilçeye en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Salman Koçu kimdir?

Balıkesir Valiliği oluruyla, “görevlendirme” yoluyla Erdek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan beden eğitimi öğretmeni Salman Koçu, 1980 yılında, Kars'ta doğdu. Öğretmenliğe 2006 yılında Kars'ta başlayan Koçu, 2011'de Erdek'e atandı. Koçu, Erdek'te Kız Meslek Lisesi'nde üç, İmam Hatip Lisesinde ise 5 yıl görev yaptı.

Bir süre Erdek Milli Eğitim Müdürlüğü'nde “koordinatör öğretmen” olarak görev alan Koçu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.