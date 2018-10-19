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Erdek Tarım İlçe'den çiftçilere lokma hayrı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle lokma hayrı etkinliği düzenlendi.


Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası önünde kurulan stantta gerçekleştirilen Lokma Hayrı'nda, 2018/2019 zeytin kampanyası ile ilgili olarak tüm zeytin üreticilerine bol ve bereketli ürün hasadı temennisinde bulunuldu.


Daha sonra dökülen lokmalar Erdek merkez ve kırsal mahallelerde bulunan çiftçi vatandaşlarımız bahçelerinde ziyaret edilerek lokma ikramında bulunuldu. Hayırların Anadolu'nun güzel bir geleneği olduğunu hatırlatan Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, hayra katılan tüm konuklara teşekkür etti.

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