Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 10:50

Erdek tatilcilerin akınına uğruyor

Havaların ısınmasıyla birlikte tatilciler Erdek’e akın etti.

Erdek tatilcilerin akınına uğruyor

09 Temmuz 2018 10:50

Türkiye’nin ilk turistlik ilçelerinden biri olan Erdek’te gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.


Erdek ve kırsal mahalle plajları tatilcilerle dolup taştı, otel rezervasyonları turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.


Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Erdek’te sıcaktan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Erdek plajları deniz keyfi yapanların ve bronzlaşmak isteyenlerin adresi oldu. Sahile gelen bazı vatandaşlar kuma gömülürken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar da eşleri ve çocuklarıyla yüzdü. Yerli ve yabancı turistler ise su sporları yaparak stres atıp, tatilin tadını çıkardı. Esnaf da bu yoğunluktan nasibini aldı. Erdek’te aylardır beklenen turizm sezonu tam anlamıyla başlamış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç