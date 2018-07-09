Erdek tatilcilerin akınına uğruyor

Türkiye’nin ilk turistlik ilçelerinden biri olan Erdek’te gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.

Erdek ve kırsal mahalle plajları tatilcilerle dolup taştı, otel rezervasyonları turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Erdek’te sıcaktan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Erdek plajları deniz keyfi yapanların ve bronzlaşmak isteyenlerin adresi oldu. Sahile gelen bazı vatandaşlar kuma gömülürken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar da eşleri ve çocuklarıyla yüzdü. Yerli ve yabancı turistler ise su sporları yaparak stres atıp, tatilin tadını çıkardı. Esnaf da bu yoğunluktan nasibini aldı. Erdek’te aylardır beklenen turizm sezonu tam anlamıyla başlamış oldu.