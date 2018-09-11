Erdek Zeytin Kooperatifi ortaklarını mantara karşı uyardı

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, üreticilerini zeytin hastalıkları ve zeytin meyvesinde bulunan mantara karşı uyardı. Kooperatif bu konuda yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, çiftçi ve üreticilerin zeytin hastalıklarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek, "2018 yılı zeytin hasadı ile ilgili olarak haziran ayı sonlarında kooperatifimiz ziraat mühendisinin faaliyet alanımızdaki zeytinliklerde yaptığı incelemelerde ağaçlarda zeytin dökülmeleri olduğu ve zeytin meyvesinde kahverengimsi mantar hastalığına benzeyen ancak ne hastalığı olduğu konusunda detaylı teknik bilgiye ihtiyaç duyulan zeytinler bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı şikayetlerin üretici ortaklarımızdan da gelmesi üzerine, kooperatifimiz ziraat mühendisi eşliğinde faaliyet alanımızda bulunan bahçelerden numune alınarak İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Tahlil raporunda erken ilkbahar döneminde aşırı yağışlar ve yüksek miktarda azotlu gübre kullanımından dolayı meyve çürümelerine, dökülmelerine sebep olan antraknoza rastlanmıştır. Bu mantarın siyah dönemde daha fazla zarar yapması sebebiyle sonbahar yağmurlarından önce ilaçlama şiddetle tavsiye edilmektedir" denildi.