Erdek’de çocuk etkinlikleri başladı

"Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Duygusu ile Gülümse Geleceğe” adı verilen etkinlikte çocuklara orta oyunları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, çocukların dikkat toplamalarını geliştirmeye yönelik oyunlar sahneleniyor. İlk olarak Erdek’in Ocaklar mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tır ile sahnelenen etkinliklere yoğun katılım gözlenirken; çocukların etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Tüm ilçelerde devam edecek olan etkinliklerin duyurusunun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği ifade edilirken; etkinliklerin tamamının halka açık ve ücretsiz olduğuna dikkat çekildi.