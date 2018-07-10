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10 Temmuz 2018 13:28

Erdek’de çocuk etkinlikleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon ile 20 ilçede çocuklara yönelik etkinlikler önceki gün Erdek’ten start aldı.

Erdek’de çocuk etkinlikleri başladı

10 Temmuz 2018 13:28


"Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Duygusu ile Gülümse Geleceğe” adı verilen etkinlikte çocuklara orta oyunları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, çocukların dikkat toplamalarını geliştirmeye yönelik oyunlar sahneleniyor. İlk olarak Erdek’in Ocaklar mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tır ile sahnelenen etkinliklere yoğun katılım gözlenirken; çocukların etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Tüm ilçelerde devam edecek olan etkinliklerin duyurusunun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği ifade edilirken; etkinliklerin tamamının halka açık ve ücretsiz olduğuna dikkat çekildi.




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