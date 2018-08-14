Erdek’e bir ayda 400 binin üzerinde araç girdi

Turiz cenneti Erdek’e yerli turist akımı oldu. Tatilcilerin 1 ayda 400 bin araçla Erdek’e geldiği tespiti yapıldı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, bir ayda ilçeye 400 binin üzerinde aracın girdiğini açıkladı. Erdek turizminin kalbinin attığı “Çuğra”da görüştüğü işletmecilerin, eylül ayına kadar dolu olduklarını söylediğini belirten Kaymakam Çalık,“Erdek’teki doluluk oranı muhtemelen en üst düzeyde. Ancak Erdek turizminin en büyük sıkıntısı, sezonun eylül ayından sonra bitmesi. Her platformda belirttiğim gibi turizm sezonunun mutlaka genişletilmesini sağlamak zorundayız. Bunu sağlarsak Erdek turizmi ayağa kalkar. Şu anda, Kurban Bayramı için Erdekliler ve ilçemize konuk olarak gelecek vatandaşlarımızın, bayramlarını güvenli ve huzurlu geçirmeleri için tüm kurumlar hazırlık içindeyiz. Bir ayda, Erdek’e gelen araç sayısı 400 bini aştı. Günü birlikçilerin çoğunlukta olduğu bir hafta sonu gelen araç sayısı ise 80 binin üzerinde” dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçedeki butik işletmelerin, markalaşmaya ağırlık vererek, müşteri niteliğini artırmaları gerektiğini belirtti.