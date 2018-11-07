Erdek'e doğalgaz geliyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde doğalgaz çalışmalarını yürüten firma, ilçede ilk deneme testini başarıyla gerçekleştirdi.

Erdek'in doğalgaz projesini üstlenen firma, geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kazmayı vurmasının ardından aradan geçen 5 ay gibi kısa bir süre sonra ilk deneme testini kurban keserek başarıyla gerçekleştirdi. Erdek'te uygulanacak bu yöntem öncesi, Erdek Alaattin Mahallesi Düşler Parkı'na kurulan doğalgaz pompası ile tüm doğalgaz hatlarına gaz salınımı yapılabilecek. Deneme testi sonrası çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdek Şantiye Şefi Mustafa Aydın, “Erdek'e ilk aşamada sıvılaştırılmış doğalgaz, depolanarak gelecek. Alaattin Mahallesi'nde bulunan Düşler Parkı'ndaki boş alana kurulan pompadan basacak. Doğalgaz'ın depolama çalışmaları tamamlanmak üzere olup vana 8 Kasım 2018 günü açılacak” dedi.

Test için boru hattına dünden itibaren gazı basmaya başladıkları bilgisi veren Şantiye Şefi Mustafa Aydın, Erdek'te doğalgaz ishale hatlarının tamamlanarak, 12 kilometrelik bölümün tamamının gazla doldurulduğunu ve test çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Erdek'e ilk aşamada Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) olarak adlandırılan bir yöntemle doğalgazın verilmesi planlandı. Bu yıl Alaattin Mahallesi'nin tamamı ile Yalı Mahallesi'nin bir bölümünün doğalgazı kullanabileceğini belirten Şantiye Şefi Aydın, “2020 yılına kadar Erdek merkez ve Ocaklar Mahallesi'nin tamamının bitmiş olacağını” sözlerine ekledi.