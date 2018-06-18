Erdek’i çöp götürüyor

İlçedeki çöp görüntüleri ise adını turizm ile duyuran ilçeye yakışmadı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bayram tatilini geçiren binlerce vatandaş, en çok fiyatların yüksekliğinden ve çöp yığınlarından şikayet etti. Tertemiz denizde gönüllerinde bir tatil geçiren vatandaşlar, çöp yığınları ile karşılaşınca CHP’li Erdek Belediyesi’ne tepki gösterdi. Bayram tatili nedeniyle Arefe gününden itibaren Erdek’e gelmeye başlayan misafirler, gündüz denize girerek, akşamları da eğlence yerlerinde gönüllerince eğlendiler. 3 Günlük bayram tatilinde dinlenmek için Erdek ve Kapıdağ çevresini tercih eden tatilciler otel ve motelleri doldurdu. Sıcaktan bunalan tatilciler plajları mesken tutarken, bol bol güneşlenip, kendilerini denizin mavi sularına bıraktılar.

Erdek’e tatile gelen aileler, geceleri bol bol alışveriş yaparak ilçenin ekonomisine katkıda bulundu.

Genel olarak tatillerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, ilçe genelinde biriken çöplerden şikayet etti. Yazın sıcak günleri dolayısı ile pis koku yayan çöp yığınları vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Öte yandan, Erdek’te günlük pansiyonlar 175 ile 200 TL arasında kiralandı.