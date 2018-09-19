Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı.

İlk tören, Hacı Ömer Camii önünde gerçekleşti. Burada atılan top atışının ardından sala verilip kurban kesildi. Ardından ikinci tören için cumhuriyet alanına geçildi. Çeşitli şiirlerin okunup Nerime Yüksel Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sunduğu, Balıkesir Karesi Mehteran ve Balıkesir Askeri Bandosu'nun da konser verdiği kurtuluş törenleri, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Törenden sonra Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı tarafından, Erdek'in kurtuluş törenleri için getirilen TCG Edincik 260 gemisi, Erdek Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.