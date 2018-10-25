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Erdekli atletler sezona fırtına gibi başladı

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yeni sezona fırtına gibi girdi.

Balıkesir'de yapılan kros yarışlarında Erdekli sporcular başarılı yarışlar çıkardı.


Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının Balıkesir İsmail Akçay Atletizm Tesislerinde gerçekleşen ”Cumhuriyet Kupası Kros Yarışmaları”na küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride katılan Erdek'li atletler üstün bir mücadele sergiledi. Küçük kızlar, yıldız kızlar ve genç kızlar takımları il şampiyonu olurken, küçük erkekler ve genç erkekler takımı il ikincisi, yıldız erkekler takımı ise il üçüncüsü oldu. Toplam 6 kupa elde eden Erdekli sporcular bu sonuçlarla sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.

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