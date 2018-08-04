Erdekli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Çayağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Keleş, "Karadeniz ve Marmara Denizi’nde bol palamut olacağını tahmin ediyoruz. Yine bol istavrit bekliyoruz" dedi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 17 üyeye sahip olan S.S. Çayağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Keleş, yeni balık sezonu öncesi kayık-tekne bakım ve ağ onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Şahinburgaz Mahallesi’nin yüzde 80’inin geçimini balıkçılıktan sağladığını aktaran Keleş, "Büyüklü küçüklü 30’a yakın teknemiz var. Yeni sezondan çok umutluyuz. Denizden aldığımız işaretler çok iyi. Karadeniz ve Marmara Denizi’nde bol palamut olacağını tahmin ediyoruz. Yine bol istavrit bekliyoruz" dedi.

"Karadeniz’den gelen işaretler çok olumlu"

Türkiye’nin en büyük balıkçı mahallesi olan Erdek’in Çakıl Mahallesi’nde de yeni av sezonu hazırlıkları yoğun bir şekilde sürüyor. Çakıl Mahallesi Muhtarı Mustafa Geçici, Kuzey Ege’de, 15 Temmuz’da uluslararası sularda başlayan av sezonu için 100 dolayında teknenin Kuzey Ege’de dip balıkları için trol yaptığını belirtti. Karadeniz’den gelen işaretlerin çok olumlu olduğuna dikkat çeken Geçici, "Karadeniz’de bol palamut ve hamsi görülüyor. Bu balıklar, Marmara’ya da geçecek” şeklinde konuştu.

"Av sezonundan çok umutluyuz"

Çakıl Mahallesi’nde 155 adet balıkçı gemisi bulunduğunu, Kapıdağ’dakilerle birlikte 250’ye yakın teknenin ava çıktığını vurgulayan Muhtar Geçici, "1969 yılından beri balıkçılık yapıyoruz. Bin 500 dolayındaki nüfusumuz tamamen balıkçılıktan geçiniyor. Mahallemiz için tek üretimimiz deniz. 1 Eylül’de, iç sularımızda başlayacak yeni av sezonundan çok umutluyuz” diye konuştu.

Geçici, uluslararası sularda sınırdaki Enes Limanı’na girememelerden yakınırken, "Ülkemizin dört bir yanı denizlerle çevrili. Artık balıkçılığımız genel müdürlük değil, bakanlık düzeyinde yönetilmeli" dedi.