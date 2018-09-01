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01 Eylül 2018 08:53

Erdekli Motorculardan anlamlı lokma hayrı

Erdek Motosiklet Kulübü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin ruhlarına lokma hayrında bulundular.

Erdekli Motorculardan anlamlı lokma hayrı

01 Eylül 2018 08:53


Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Pazar Meydanı Botanik Bahçe girişinde yapılan lokma hayrına vatandaş büyük ilgi gösterdi.


Lokma hayrı gün boyu devam ederken kulüp üyeleri "Ülkemizin refah ve huzuru için canları pahasına günlerce savaşarak ülkemizi ele geçirmek isteyen emparyalist güçleri mağlup eden başta Ulu Önderimiz ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına lokma döktürdük. Aziz şehitlerimizin ruhunu şad etmek için bu etkinliği düzenledik. Atalarımız sayesinde vatanımızda rahatça dolaşıyoruz. Şehitlerimiz hep yüreğimizde, unutmadık ve unutturmayacağız. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz." açıklamasında bulundular.




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