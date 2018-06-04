Erdek’te 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Meydana gelen kazada 1 kişi yaralı olarak devlet hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolunun üst yolunda dün meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Erdek’ten Bandırma istikametine gitmekte olan Cevdet Uz yönetimindeki 10 E 4019 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 AAK 15 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 E 4019 plakalı araç sürücüsü Cevdet Uz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Erdek Neyyirre Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçta şans eseri yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada büyük ölçüde maddi hasar gören araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Erdek emniyeti trafik ekipleri kazayla ilgili rapor düzenlerken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yolda kumlama ve yıkama çalışması yaptı.