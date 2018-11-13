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Erdek'te afetzedelere ödemeler başladı

Erdek ve çevresinde Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ödemeler yapıldı.


Erdek ve çevresinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım dağıtımına başlandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Balıkesir Valiliği emrine tahsis edilen toplam 194 bin 500 lira afet yardımı, ilçe de kurulan Afet ve Acil Durum Komisyonu kararı gereğince, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerinde belirlenen ve yardım miktarları belirtilen listeye göre ödenmeye başlandı.


Yapılan yardımlar, yazın kullanılan konutlar, bahçe duvarları, işyerleri, araçlar, tarım ürünleri, hayvan telefleri ve benzeri hariç, fiilen oturdukları konutları afetten etkilenen aileler dikkate alınarak, 236 haneden 129 haneye zararın boyutuna göre 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında değişen miktarlarda yardımlar yapıldı.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, afete uğrayan kırsal mahalleleri yardım dağıtımı nedeniyle ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlar ile yapılan yardımlar konusunda düşünce alışverişinde bulundu.

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