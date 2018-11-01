Erdek'te arazi yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arazi yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çakıl Mahallesi Bağburnu mevkinde Levent Boz isimli şahsa ait bahçede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan içinde çeşitli meyve ağaçları ile zeytin fidanlarının bulunduğu bahçede meydana gelen yangında maddi hasar oluşurken, yangın çevredeki diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü.