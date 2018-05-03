Erdek’te atletizm coşkusu

Ana sınıfı yaş grubundan başlayıp, ortaokul 6. Sınıfa kadar olan kategorileri kapsayan yarışmalara 190 sporcunun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Spor Müdürü, Halk Eğitim Müdürü, okul idarecileri, öğretmenler ve sporcuların velileri de katıldı. Öğretmenevi önündeki sahil bandında yapılan yarışmalara, oradan geçen halkında ilgisi büyüktü.

50 metre, 60 metre, 80 metre ve 4x50 metre bayrak yarışması şeklinde yapılan yarışmalar sonucunda ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalyaları verildi. Ödül töreninde atletizm yarışmalarının yanı sıra Halk Eğitim Merkezinin çocuk şenliği kapsamında belirli dönemlerde yapmış olduğu santranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ve halk oyunları ekiplerinde sahne alan öğrencilere de madalya takdim edildi.

Atletizm yarışmaları hakkında açıklama yapan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, "Erdek Halk Eğitim Merkezi ile 2 yıldır çok güzel bir projeyi yürütmekteyiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Küçükler Atletizm Festivalini bir aksilik yaşanmadığı sürece her yıl geleneksel hale getirmek istiyoruz. Oldukça yüksek katılımlı geçen bu yarışmalar çocuklarımızda farkındalık yaratıp, onların beden, ruhen ve zihnen gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sosyal gelişim açısından da sporun etkisi tartışılmayacak kadar büyüktür. Geleneksel hale gelen bu etkinlik kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne özellikle teşekkür ediyorum. Tabi ki okullara da ilgili katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Karşılıklı anlayışla kurumlar ve kulüpler işbirliği yapınca kazanan her zaman çocuklarımız olacaktır. Erdek atletizmi, Erdek’li atletizmciler ve “Erdek Atletik Gençlik Ve Spor Kulübü” Türk Atletizminde şüphesiz yerini almıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erdek’i en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.