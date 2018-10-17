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Erdek'te bisiklet hırsızı yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yazlık evlerden bisiklet çalan hırsız yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yazlık evlerden bisiklet çalan hırsız yakalandı.


Erdek'te 2018 yılının ağustos ayında çalınan 16 bisikletten 11'i bulunurken, olayın şüphelilerinden H.Ö. (24) yakalandı. Yine olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.G.K. (22), İstanbul'daki evinde yapılan aramada bulunamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli aranıyor.


Hırsızlık olayından sonra bisikletleri satın aldığı belirlenen M.B. ve şüpheli H.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Erdek polisi, ele geçirdiği çalıntı bisikletlerin sahiplerini bularak ulaştırmaya çalışıyor. Bu arada, bisikletleri çalınmasına rağmen durumu polise bildirmeyen vatandaşların da bulunduğu öğrenildi.

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