Erdek’te çöplük yangını

Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Erdek ilçesi ise Ocaklar beldesi arasında bulunan çöplük alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz yangına müdahale etti. Rüzgarın yönünü sık sık değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrası güçlükle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çöplük alanın büyük bir kısmı yanarken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.