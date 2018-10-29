Erdek'te Cumhuriyet bayramı coşkusu

kuruluş yılı kutlama töreni tüm yurtta olduğu gibi Erdek'te de törenlerle kutlandı.

Çelenk sunma töreniyle başlayan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı kutlamalarına devam edildi.

Erdek Cumhuriyet Meydanındaki tören, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dnz. Alb. Ateş Kalkan ile Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın öğrencilerin ve halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlaması ile başladı.

Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Kutlamalar şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, Cumhuriyetin Kuruluşu ile ilgili tiyatro gösterisi ve ilçemiz genelinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Tören öğrencilerin ve askerlerin resmigeçit yürüyüşüyle sona erdi.