Erdek’te, file yapımı kursu başladı

İŞKUR’ un desteklediği kursta 25 kursiyer eğitim alırken, kursiyerlerin günlük ücreti 25 TL, toplam bütçesi ise 24 bin 185 bin TL olarak belirlendi.

Erdek bölgesinde çiftçilerin yoğun olarak ürettiği mor soğanları koymak için Halk Eğitim Merkezinde file yapım kursu başladı. Bandırma Hizmet Merkezi İŞKUR Müdürü Emrullah Narin, Erdek’e gelerek kursiyerleri eğitim gördüğü atölyede ziyaret etti. Erdek’te düzenlenen bu tür kursları oldukça başarılı bulduğunu söyleyen Narin "Bu tür kurslara destek vermekten mutluluk duyuyoruz. “Mor Soğan Filesi Yapımı” kursu çok yerinde bir karar. Biz de İŞKUR olarak bir kursiyerin bütçesini 25 TL olarak belirledik. Bu kurs için ayırdığımız toplam bütçe ise 24 bin 185 bin TL’dir. Tüm kursiyerlere kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kurs Öğretmeni Başak Takunyacıoğlu ise "Kursiyerlerimiz sabahtan akşama kadar en fazla 3 soğan filesi yapabiliyor. File yapımı oldukça uğraş isteyen bir iş. Zaman zaman ipliklerdeki tozlar nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyoruz. Kursiyerlerimiz kendilerini geliştirdikleri takdirde en fazla günde 4 adet file yapabileceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan ise yapığı açıklamada "Erdek’in Kapıdağ Yarımadası kırsal mahallelerinde başta Ballıpınar olmak üzere mor soğan üretiminin fazla olduğunu biliyoruz. Bizlerde soğan filesi yapımı kursunu açma kararı aldık. 25 kursiyerimizin kurs sonuna kadar yapabildikleri soğan filelerini Erdek Ticaret Odası ile yaptığımız anlaşmaya göre tanesini 1 TL’den satın alacaklar" dedi.