Erdek'te “Gaziler Günü” kutlaması

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Gaziler Günü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet alanındaki kutlama, Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan ve Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı İkmal Yüzbaşı Emin Serkan Erdönmez yaptı. Erdönmez, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şehitlerimiz ve gazilerimizden aldığımız güçle milli birlik be beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Aziz gazilerimiz, vatan size minnettardır” dedi. Şiirlerin seslendirildiği programın sonunda üst düzey protokol, gazileri kutladı.

Diğer yandan, Gaziler günü nedeniyle Erdek'te ikamet eden Gazilerin onuruna Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı tarafından öğle yemeği verildi.