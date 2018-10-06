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Erdek'te gıda semineri

Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmecileri ve toptan ticaret yapan gıda işletmeleri sahip ve temsilcileri için bir bilgilendirme semineri düzenledi.


Erdek Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde müdürlük bünyesinde çalışan gıda mühendisi Çiğdem Kurumahmut sel sonrası alınması gereken önlemler ve gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgi verdi.


Katılımcılar Erdek'te özellikle yaz aylarında, her yerde hijyene aykırı, vergisiz seyyar satıcıların satış yaptığına dikkati çekerken “Biz, vergimizi kuruşuna kadar ödüyoruz ancak bu kişiler, devlete en küçük bir vergi bile ödemiyorlar. Böylece de bizimle haksız rekabete girişiyorlar. Üstelik, satış yaptıkları yerlerde çoğu kez su bile yok. Satış yaptıkları ortam hijyen kurallarına aykırı. Bunları kimse denetlemiyor”dediler.


İşletme sahipleri sektör ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

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