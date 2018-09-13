İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te hortum korkuttu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde meydana gelen hortum görenleri korkuturken, can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde meydana gelen hortum görenleri korkuturken, can ve mal kaybı meydana gelmedi.


Ormanlı kırsal mahallesinde öğle saatlerinde denizde aniden oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Havanın birden kararmasının ardından sahilden yaklaşık 900 metre açıkta deniz üzerinde hortum meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan sona ererken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile bunu kayıt altına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.