Erdek'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma-Erdek karayolunun Düzler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 16 SU 914 plakalı özel araç, Abdurrahman D. yönetimdeki 10 E 4099 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kazayı hafif yaralı atlattı. Kendi imkanları ile Erdek ve Bandırma Devlet Hastanesine giden yaralılar yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.