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19 Ağustos 2018 12:07

Erdek’te jandarma 12 kilo esrar yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda 12 kilo kubar esrar ile 146 kök kenevir ele geçirdi.

Erdek’te jandarma 12 kilo esrar yakalandı

19 Ağustos 2018 12:07


Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Turan mahallesinde jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrası uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.


Jandarma ekipleri A.K. ve S.I.’in Erdek ilçesi Turan mahallesinde ormanlık alanda ve A.K. ve S.I. isimli şüphelilerin ev ve eklentileri ile araç ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 12 kilogram kubar esrar ve 146 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri kenevir bitkisi yetiştirip, esrar üretimi yapan şahıslar hakkında adli makamların talimatıyla A.K. ve S.I. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır.




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