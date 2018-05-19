Erdek’te kayıt dışı tekne sayısı çoğalıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesi ve bağlı kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kayıtsız tekneler hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklama yapan Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, "2011 yılında çıkan Bağlama Kütüğü Yönetmeliği’ne göre yeni teknelerin C uygunluk belgesi almaları gerekiyor. Faturası olsa bile bu tekneleri kayıt altına alamıyoruz. Yine hiç ruhsatı olmayan tekneler de var. Tabii onlar da kayıtsız durumda. Yaklaşık 3 yıldır bu durumda bulunan tekneler için af çıkmasını bekliyoruz” dedi.

"Sınavda bir çok kişi başarılı oldu"

Yeni yönetmelik gereğince teknelerin artık yalnız bağlı oldukları yerlerden değil, her yerden alım satımlarını ve ruhsat değişimlerini liman başkanlıkları aracılığıyla yapılabileceklerini kaydeden Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Erdek’te büyük balıkçı tekneleri için telsizci ve balıkçı gemi kaptanlığı sınavı yaptık, çok kişi bu sınava girerek başarılı oldu” şeklinde konuştu.

Yazın nüfus 200 bini buluyor

Erdek Limanı’nın yetersizliğine de değinen Yıldırım, en büyük sorununun limana gelen büyük tonajlı araçlar olduğunu belirterek, "Erdek’in 34 bin olan kış nüfusu, yaz aylarında 200 binleri buluyor. Büyük tonajlı araçlar, yaz aylarında geçtikleri caddelerde tehlike oluşturuyor. Erdek’in acilen çevre yoluna ihtiyacı var” dedi.