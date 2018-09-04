Erdek’te Montessori Eğitici Eğitimi başladı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından, 2018 yılı 2.Dönem Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunup desteklenen “Montessori Eğitmen Eğitimi Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetleri başladı. Eğitimler 18 Eylül Ortaokulunda gerçekleştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, “Montessori Eğitmen Eğitimi Projemizin eğitim faaliyetine ilçe merkezinde yer alan okullarımızda görev yapan 10 okul öncesi öğretmenimiz katılıyor. Haftada 6 gün, 42 saat sürecek olan eğitim gerçekleştiriliyor. Eğitim faaliyeti Prof. Dr. Yasemin Aydoğan ve Gülsüm Ferde Güzelhan tarafından yüz yüze eğitim ve atölye çalışmaları şeklinde yapılıyor. Eğitim sonunda katılımcılara ‘Montessori Uygulayıcısı Sertifikası’ verilecek. Müdür Camgöz, "Fakat biz kurum olarak proje bittikten sonra da bünyemizde açacağımız kurslarla isteyen tüm öğretmenlerimizin bu eğitimi almasını sağlayacağız. Eğitimi veren akademisyenlerimize ve eğitime katılan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.