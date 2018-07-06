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06 Temmuz 2018 12:41

Erdek’te motosikletlere denetim

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri motosiklet geçişine yasaklı olan sahil bandı üzerinde uygulama yaptı.

Erdek’te motosikletlere denetim

06 Temmuz 2018 12:41

Yasağa uymayan ve denetlemeye yakalanan sürücülere ekipler tarafından işlem yapıldı.


Erdek´te motosikletlerin çevreye rahatsızlık vermeleriyle ilgili yapılan yoğun şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine uygulama yaptı. Trafiğe kapalı olan sahil bandı üzerinde yasağa uymayan ve eksik evrakı bulunan sürücülere ekipler tarafından işlem yapıldı.


Yapılan denetlemede 40’a yakın motosiklet yakalanarak, sürücülerine cezai işlem uygulandı.


Yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da uygulamaya destek verdi. Yetkililer trafiğe kapalı olan alanlarda motosikletlerin, vatandaşın can güvenliğinin tehlikeye attığını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söylediler.




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