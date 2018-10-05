Erdek'te okul kantinleri denetlendi

Erdek'te bulunan tüm eğitim kurumlarının kantinleri denetlendi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte, ilçede bulunan ilk ve orta öğretim okullarının kantin ve yemekhanelerinde, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerince denetim ve kontroller başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli gıda kontrolörleri tarafından tüm yıl boyunca aksamadan devam edecek denetimlerde; okul kantinlerinin genel hijyen, personel hijyeni, ekipman hijyeni, kullanılan gıda bileşenlerinin uygunluğu ve muhafaza şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol ediliyor.

Kantin personellerinin ve okul idarecilerinin açıkta satılan ambalajsız, etiketsiz, üretim ve son tüketim tarihi olmayan gıdaların kesinlikle tercih etmemeleri gerektiği konularında uyarılıyor. Öğrencilerin de, uygun olmayan, kalitesiz ve son tüketim tarihi geçmiş zararlı besinlerden uzak durmaları konusunda uyarılırken, herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka incelemelerini ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda tüketicilerimizin gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat iletebilecekleri "174 Alo Gıda Hattı'na bildirmelerini istendi.