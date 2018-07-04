Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 23:58

Erdek’te otomobil ağaca çarparak durabildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir aracın ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, vatandaşlarda büyük endişeye neden oldu.

Erdek’te otomobil ağaca çarparak durabildi

04 Temmuz 2018 23:58


Balıkesir’in Erdek İlçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşanan kaza vatandaşların endişe duymasına yol açtı. Seyir halindeki 10 PP 555 plakalı otomobil sürücüsü ilçe stadyumu önünde aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Tek taraflı meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken kullanılamaz hale gelen otomobil tatilini geçirmek için ilçeye gelenler arasında heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat Erdek İlçe Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç