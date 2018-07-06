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06 Temmuz 2018 11:55

Erdek’te otopark sorunu çözülüyor

Erdek’te yaz mevsiminde büyük sorun olan otopark sorunu, ilçede bulunan okulların bahçelerinin otomobillere açılarak otopark sorunu çözülecek.

Erdek’te otopark sorunu çözülüyor

06 Temmuz 2018 11:55


Güney Marmara’nın turistik ilçesi olan Erdek’te otopark sorununu çözmek için Erdek Kaymakamlığı çalışma yapıyor. Kış aylarında 30 bin civarında olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 200 bin olması sonucunda yoğunlaşan araç trafiğinin önüne geçilebilmesi için, ilçedeki okul bahçelerinin, yaz aylarında otopark olarak kullanılması için çalışmaları yürütülüyor.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık İHA muhabirine yaptığı açıklama da, geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nda okul bahçelerini otoparka açtıklarını, bundan sonra da aynı uygulamayı sürdürmek istediklerini vurgulayarak, “Yaz döneminde, ilçemizde en önemli sorunlar arasında araç yoğunluğunun fazlalığı geliyor. Caddeler ve sokaklar araçlarla doluyor. Ramazan ayında, okul bahçelerini otopark olarak kullandırarak bu sorunu bir nebze olsun çözmeye çalıştık. Yaz boyunca, aynı uygulamayı yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alma girişimlerimiz sürüyor.”


Erdek turizminin gelişmesi için turizm işletmelerinin meslek odası konumunda örgütlenerek bir araya gelmelerinin yararlı olacağına dikkati çeken Çalık, “İlçemiz turizminin daha ileri gitmesi için sonbaharda seri toplantılar yaparak konuyu masaya taşımak istiyoruz” dedi.




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