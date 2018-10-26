Erdek'te samanlık yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında 7 bin balya saman güçlükle söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Düzler Mahallesi'nde çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Bir samanlıkta çıkan alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek güçlükle kontrol altına alabildi. 7 bin balya samanın tutuştuğu yangına 3 itfaiye aracı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda diğer yerlere sıçramazken, herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili ayrıntılı çalışma başlatıldı.