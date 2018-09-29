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Erdek'te selzedelere yardım ediliyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından hasar belirleme çalışmaları tamamlandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından hasar belirleme çalışmaları tamamlandı.


Erdek ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören vatandaşlara maddi yardım yapıldı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta 13 aileye toplam 11 bin 500 lira yardım yapıldığını açıkladı. Çalık, yardım yapılan bu ailelerin Düzler, Yukarı Yapıcı, Tatlısu, Ballıpınar ve Doğanlar'da oturduğunu söyledi. Çalık, afet dahilinde 94 dosyanın değerlendirildiğini, 69'una yardım yapılmasının kararlaştırıldığını, 87 dosyanın ise afet fonu yardımları kapsamına alındığını belirterek, “Selden büyük zarar gören yerlerden biri olan Tatlısu Mahallesi'nde Karayolları, Devlet Su İşleri(DSİ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışmalar yaptı. Yüzlerce kamyon toprak toplandı. Bölgenin tonozları temizlendi. Düzler ve Ballıpınar'da, yeni bir yağışta sel basmaması için menfez ağızları açıldı” şeklinde konuştu.

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