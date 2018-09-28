Erdek'te temizlik işçileri eylem yaptı

Erdek Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı çalışan 35 işçi 4 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı.

Erdek Belediyesi önünde toplanan işçiler, mesai saatleri başlamasına rağmen temizlik çalışmalarına başlamadı. Daha sonra “Adalet istiyoruz” diye slogan atan işçiler 4 aydır maaş alamadıklarını açıkladılar. Mağduriyetlerinin son bulmasını isteyen işçiler, bağlı bulundukları taşeron şirketinin direkt hizmet alımı ile ihaleye çıkmadan yaptıkları için zor şartlarda çalıştırıldıklarını dile getirdiler.