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30 Temmuz 2018 11:09

Erdek’te trafik kazası: 1 ölü

Erdek-Bandırma karayolunda hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Erdek’te trafik kazası: 1 ölü

30 Temmuz 2018 11:09


Erdek-Bandırma karayolu Alişan Deresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama yapan Serhat Çiçek’in kullandığı 06 GYP 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Kaba idaresindeki 10 NA 517 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan Çiçek idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu. Otomobilde bulunan Serhat Çiçek, Nuran Çiçek ve kız çocukları Elif Çiçek ağır yaralandı. Kamyon şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobilde bulunan yaralıları Bandırma Devlet Hastanesine kaldırırken, karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Nuran Çiçek tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirirken, şoför Serhat Çiçek ve kızları Elif Çiçek’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Emniyet ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.




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