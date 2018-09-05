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05 Eylül 2018 10:58

Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’de takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Erdek’te trafik kazası: 2 yaralı

05 Eylül 2018 10:58


Edinilen bilgiye göre, Erdek’ten Bandırma istikametine giden 34 SYZ 62 plakalı Hasene D. idaresindeki otomobil, Murat bayırında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Zeytin bahçesine uçan araç yüksek gerilim hattı direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü Hasene D. ve yanında bulunan kızı Nurcan D. ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazaya karışan araç hurdaya dönerken, emniyet ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.




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