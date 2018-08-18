Erdek’te Yaz Kuran kursları sona erdi

Balıkesir’in Erdek İlçesi Merkez Piri Reis Camiinde düzenlenen yaz Kuran kursu bitirme programında Kuran kursu öğreticisi Hülya Hekimoğlu’nun öğrencileri tarafından bir etkinlik düzenlendi. Camide Kuran okunması ile başlayan programda, daha sonra öğrencilerin ilahiler okuması ve öğrendikleri duaları topluca okumaları ile dini bilgi sunumlarının ardından yapılan dua ile son buldu. Erdek Öğretmenevinde yapılan ikinci tören İmam Hatip Mehmet Aydın’ın sunuculuğunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erdek Müftüsü Adem Eser yaptığı konuşmasında, bu yıl önceki senelere göre Yaz Kur’an kursuna daha fazla talep olduğunu ifade ederek “Merkezde bu talebi karşılamak için 2 tane fahri öğretici görevlendirildi. Bu öğreticilerimiz fedakarlık örneği göstererek yaz boyunca çocuklarımızla en iyi bir şekilde ilgilendiler. Çocuklarımızda bu ilgiye duyarsız kalmadılar ve sonuçta böyle güzel bir program ortaya koyduklarını için emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim”dedi. Eser’in konuşmasının ardından program, 45 öğrencinin hep bir ağızdan ilahi okumaları ve kursa katılan öğrencilerin kısa sureler okumaları, dini skeçler sergilemeleri ve Vaiz Hilmi Çetin’in duası ile tamamlandı. Tören İlçe Müftüsü Adem Eser, İmam Hatip Lisesi Müdürü, eski Erdek Müftüsü olup halen Rize İl Müftülüğü görevinde bulunan İsmail Yalçın ve Vaiz Hilmi Çetin’in öğrencilere yaz Kur’an kursu katılım belgelerini vermesiyle son buldu. Erdek Öğretmenevinde düzenlenen programa Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, öğrenci velileri ve vatandaşlar da katıldı.