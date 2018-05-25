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25 Mayıs 2018 13:59

Erdek’te yaz sezonu hazırlıkları başladı

Güney Marmara Bölgesi’nin önemli turizm bölgesi olan Balıkesir’in Erdek ilçesinde yeni turizm sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Erdek’te yaz sezonu hazırlıkları başladı

25 Mayıs 2018 13:59


Türkiye’nin ilk turistik ilçelerinden biri olan Erdek’te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çeşitli işletme ile oteller hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Erdek’e gelen tatilcilerin yoğunluklu olarak tercih ettiği oteller bölgesi olarak adlandırılan Çuğra Mevkiinde otel, motel, kafeterya ve çeşitli işletmelerde sezona hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, motel, apart ve pansiyonlarla birlikte bir çok mekan sahipleri işletmelerini yeniden boyayıp konsept değiştirirken, plajlarda da düzenlemeye gidildi.


Ramazan Bayramı ile birlikte, ilçenin hareketlenmesini bekleyen esnaf, bu sezon turizmden oldukça umutlu olduklarını belirtti.




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