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Erdek'te zeytin ağaçları ilaçlandı

Erdek ve civarında bulunan, 1 milyona yakın zeytin ağacı zeytin sineğine karşı havadan ilaçlandı.


Balıkesir'in Erdek ilçesinde zzeytin ağaçları ilaçlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek İlçe Tarım Müdürlüğü ve Erdek Orman İşletmesi'nin ortak yürüttüğü programda 1 milyon ağacın ilaçlandığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Erdek, Marmara Adası ve Bandırma'da toplam 1 milyon civarında zeytin ağacı, zeytinlik, belirlenen yüksek ölçüde etkili zeytin sineğine karşı havadan uçakla müdahale edilerek ilaçlandı. Bölgemizde bu yıl havadan ilaçlama 2 kez yapılmış olup bu ilaçlamalarda toplam 6 bin 800 litre ilaçlı zirai karışımı 14 sortide belirtilen alana atıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan ekiplerle de yerden, uçağın ilaç attığı yerden takibi yapıldı" denildi.

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