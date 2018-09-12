Erdek'te zeytin ağaçları ilaçlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zzeytin ağaçları ilaçlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek İlçe Tarım Müdürlüğü ve Erdek Orman İşletmesi'nin ortak yürüttüğü programda 1 milyon ağacın ilaçlandığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Erdek, Marmara Adası ve Bandırma'da toplam 1 milyon civarında zeytin ağacı, zeytinlik, belirlenen yüksek ölçüde etkili zeytin sineğine karşı havadan uçakla müdahale edilerek ilaçlandı. Bölgemizde bu yıl havadan ilaçlama 2 kez yapılmış olup bu ilaçlamalarda toplam 6 bin 800 litre ilaçlı zirai karışımı 14 sortide belirtilen alana atıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan ekiplerle de yerden, uçağın ilaç attığı yerden takibi yapıldı" denildi.